تراجع إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية: 47917 حالة

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 47917 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن من بين الحالات المسجلة 323 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 24461737 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 24 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأوضحت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن البلاد، سجلت 24 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 27891 حالة وفاة.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض»، إلى أن معدل الوفيات في البلاد، بلغ 0.11%.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، أمس الاثنين، 104 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 41 إصابة في «قويتشو» و 33 في «سيتشوان»، مضيفة أن البلاد سجلت «صفر وفيات» بالفيروس، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية،أن 340 مريضا بـ«كورونا» خرجوا المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 239794 شخصا.