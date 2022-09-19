مخرج «2 طلعت حرب»: الفيلم لم يعرض في السينمات بسبب ظروف كورونا

قال مجدي أحمد علي، مخرج فيلم «2 طلعت حرب» الفائز بمهرجان روسيا الدولي، إنه لم يعرض في السينمات نظرا لظروف جائحة كورونا، وهدفنا الجمهور المحلي في البداية لكن قدر له الفوز في مهرجان دولي، مضيفا أنه حصد جائزة الفنان سمير صبري في الأقصر وأخرى من دولة أفريقية وجمعية فنية.

فيلم «2 طلعت حرب» مصري أصيل

وأوضح «علي» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فيلم «2 طلعت حرب»، مصري أصيل ولم نتوقع أن يدركها المجتمع الدولي، ويناقش خصوصية الحياة المصرية من 1968 إلى 2011، مشيرا إلى أن التاريخ المصري كبير ويتابعه العالم عن قرب وظهر ذلك في تفاعل الجمهور والحضور مع عرض الفيلم في المهرجان.

المنصات الإلكترونية ودور السينما

وأشار المخرج مجدي أحمد علي، إلى أن المنصات الإلكترونية تمكنت من رصد رد فعل الجمهور ورأيهم الفني، خاصة وأن الفيلم مصنوع بمجهود ذاتي قائلا: «المنصة مكنتنا من توفير رواتب العاملين على الفيلم، لكن العرض السينمائي له طعم مختلف متعلق بالتراث والجماهير، ودخول المنصات الإلكترونية مهم في صناعة الأفلام المكلفة والتاريخية والخيالية».

الجمهور هو الهدف الأول للعمل الفني

وأكد المخرج مجدي أحمد، أن الجمهور هو الهدف الأول في أي عمل فني، ولكن نوع الفيلم هو مايحدد الطريقة التي سيعرض بها، موضحا أن الفيلم يناقش قضية 4 أشخاص من ديانات مختلفة يعيشون معا في بيت واحد والقضايا التي حدثت في مصر والتفاصيل اليومية من خلال مشاهد الفيلم التسجيلية وهي تجربة غير مسبوقة.

إشادة بحياة كريمة

وأضاف المخرج مجدي أحمد علي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي واقع غير مسبوق في التاريخ ونتمنى توسعتها بشكل أكبر لكل القرى والأحياء وأن تتبنى دعم المناطق الثقافية والمكتبات ودور السينما والمسرح لاستخدام القوى الناعمة.