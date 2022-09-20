إصابات خطيرة لأب ونجله في حادث تصادم ببني سويف

تعرض أب ونجله لإصابات خطيرة إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين وسيارة ملاكي أمام نادي النيابة الإدارية، قبل مطلع كوبري النيل القديم وسط مدينة بني سويف، حيث تم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين وسيارة ملاكي أمام نادي النيابة الإدارية قبل مطلع كوبري النيل القديم، أسفر عن إصابة أب ونجله.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارتا إسعاف نقلت المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث. وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف المصابين، وهما: أحمد باهي، مصابًا بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، ونجله محمود أحمد باهي، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي أسفل الذقن، جار إسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.