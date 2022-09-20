«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة قبل حلول الخريف.. فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية هدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية إنّ البلاد تشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث يكون الانخفاض بفارق درجة، لتصل درجة الحرارة العظمي بالقاهرة إلى 31 درجة.

البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يتسبب في تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة، مما سيؤدي إلى شعورنا بانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون مائلة للحرارة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وحارة على القاهرة الكبري على شمال الصعيد، شديدة الحرارة جنوباً.

الأجواء الخريفية مستمرة حتى الغد

وواصلت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «نودع الصيف، وسنشعر باختلاف واضح في درجات الحرارة خلال الليل، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة، على المناطق المطلة على البحر المتوسط، كما أن الأجواء الخريفية مستمرة حتى الغد»، مشيرة إلى أنه يفصلنا عن فصل الخريف يومين فقط، ولكن من المتوقع أن تشهد البلاد موجات ارتفاع في درجات الحرارة لمدة يوم أو يومين، خاصة في بداية فصل الخريف.