نتيجة تنسيق كليات الدراسات الإسلامية الأزهرية بنات في الإسكندرية

أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، نتائج كليات الدراسات الإسلامية على مستوى المحافظات بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، والتي تتواجد بها كلية واحدة تخصص بنات، وتحتوي الكلية على ثلاث شعب دراسية مختلفة، وهي: «اللغة العربية، الشريعة الإسلامية، أصول الدين».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية الأزهرية «بنات» في الإسكندرية، الكائنة في منطقة المندرة شرقًا، وفقاً للثلاث شعب حسب التخصص العلمي والأدبي بفئتي الانتظام والانتساب.

تنسيق شعبة اللغة العربية

وقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية شعبة اللغة العربية، طالبات الثانوية الأزهرية شعبة العلمي الحاصلات على مجموع 485 انتظام و379 درجة انتساب، فيما قبلت طالبات الأدبي انتظام بمجموع 421 وانتساب بإجمالي درجات 352.

تنسيق شعبة الشريعة الإسلامية

وقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية شعبة الشريعة الإسلامية، طالبات الثانوية الأزهرية شعبة العلمي الحاصلات على مجموع 451 انتظام و325 انتساب، فيما قبلت طالبات الأدبي انتظام بمجموع 429 وانتساب بإجمالي درجات 363.

تنسيق شعبة أصول الدين

وقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية شعبة أصول الدين، طالبات علمي انتظام بحد أدنى 453 لنظام الانتظام و325 درجة انتساب، فيما قبلت طالبات الأدبي انتظام 423 درجة بحد أدنى وانتساب بحد أدنى361 درجة.