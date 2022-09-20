التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

صرحت جهات التحقيق بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان شاب في العقد الثاني من العمر لقي مصرعه في مشاجرة بمنطقة شارع الغابة بالإسماعيلية، إثر اصابته بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، ونُقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما تم فرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة.

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية في الإسماعيلية بتكثيف التحريات وتحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وسرعة ضبطهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، كما كلفت بتفريغ كافة الكاميرات في محيط الحادث واستدعاء شهود العيان من طبيب الصيدلية التي شهدت الواقعة وتفريغ كافة الكاميرات بها للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة.

المجني عليه حاول الاختباء في الصيدلية

وحاول المجني عليه ويدعى «يوسف ش»، 19 سنة، الاختباء من الجناة داخل إحدى الصيدليات، إلا أن المتهمين لاحقوه وأطلقوا عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أسقطه قتيلاً بسبب نزيف داخلي وخارجي في الصدر والبطن.

ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي إلا أنه فارق الحياة بعد توقف في القلب والتنفس وفشل كافة محاولات الإنعاش القلبي الرئوي.

خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه

وقالت مصادر أمنية إن التحريات الأولية في الحادث كشفت عن وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وأن مشاجرة وقعت بينهم قبل عدة أيام وتجددت يوم الحادث.

وأكدت المصادر أن المجني عليه رغم صغر سنه، إلا أنه مسجل قضايا سرقات وفرض سيطرة ونفوذ وسبق اتهامه في العديد من القضايا بدائرة ثان وثالث الإسماعيلية.

القتل العمد عقوبته الإعدام

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن جريمة قتل الشاب تعد قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة أخرى وهي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لاستخدامه في جريمة القتل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم بارتكاب الجريمة سيعاقب في القضيتين، قضية إحراز السلاح الناري والذخائر واستخدامه في جريمة أخرى وهي القتل، مشيرة أن الجريمة عقوبتها الإعدام لوجود القصد والنية للقتل.