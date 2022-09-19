تشييع جثمان ضحية الشهامة في الإسماعيلية.. حاول فض مشاجرة فلقي مصرعه

شيع عدد كبير من أهالي الإسماعيلية جثمان الشاب مصطفى وليد وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على أسرته وأصدقائه، والذي لقي مصرعه خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شخصين في شارع طنطا قرب منزله، قبل يومين، وأصيب فيها بطعنة نافذة نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.

ونعى العشرات شاب الإسماعيلية عبر صفحاتهم على «فيس بوك»، خاصة بالتزامن مع اقتراب موعد زفافه والذي حدده قبل عدة أيام ليكون في نوفمبر المقبل.

تشريح جثمان الشاب

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لفحص وتشريح جثمان الشاب بعد وفاته داخل مجمع الإسماعيلية الطبي متأثرا بإصابته بطعنة نافذة تسببت له في نزيف داخلي حاد.

وأمرت جهات التحقيق بتسليم الجثمان لذويه ودفنه فور انتهاء الطب الشرعي من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

شقيقة المجني عليه: لم أتخيل رؤيته في الكفن

وقالت ندى وليد، شقيقة المجني عليه ضحية الإسماعيلية، إنها لم تتخيل رؤية شقيقها بعد غيابها لمدة 5 سنوات بسبب سفرها، في كفن متوجهاً إلى قبره «أخويا ميستاهلش كده».

وكتبت «ندى» على حسابها الشخصي بـ«فيس بوك»، أن والدتها في حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقها، «أبوك مش قادر يقف على رجله يا مصطفى ليه سبتنا ومشيت ليه عملت كده».

القبض على المتهم

وكانت مباحث الإسماعيلية نجحت في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة خلال المشاجرة، وتحفظت على السلاح المستخدم فيها، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.