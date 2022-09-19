ضحية الشهامة في الإسماعيلية.. تدخل لفض مشاجرة فتلقى طعنة نافذة

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، وذلك أثناء تدخله لمحاولة إنهاء خلاف تطور إلى مشاجرة بين بعض الأشخاص في شارع طنطا، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الإسماعيلية، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الجثمان لحين انتداب الطب الشرعي وتشريحه وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتعرض الشاب مصطفى وليد، 28 سنة، لطعنة نافذة، أودت بحياته على الفور خلال محاولة الفصل بين شخصين في مشاجرة بشارع طنطا بمدينة الإسماعيلية، فيما نشر العشرات صوراً له على حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي لنعي المتوفي.

شقيقة المجني عليه: «أبوك مش قادر يقف على رجله»

ونعت ندى وليد، شقيقة المجني عليه عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة «ينفع كده، أدخل البيت وانت مش فيه، أنا كنت بانتظر نتجمع، وكنت مستنية فرحك يا مصطفى، كنت هتبقي أحلى عريس».

وقالت شقيقة المجني عليه «كان نفسي نكبر سوا يا أخويا وصاحبي، أمك هتموت من غيرك يا مصطفى، وأبوك مش قادر يقف على رجله، وباسل أخوك بقى تايه، ومريم قلبها مكسور».

وطالبت شقيقة المجني عليه أصدقاءها والمقربين منها بالدعاء لشقيقها بالرحمة والمغفرة، فيما تباشر جهات التحقيق بحث الواقعة والاستماع لشهود العيان فيها.

وكشف مقربون من الأسرة، أن المجني عليه كان من المفترض أن يتم زفافه في شهر نوفمبر المقبل، فيما قال محمد خالد أحد جيران الشاب الراحل في الإسماعيلية أن الراحل كان يتمتع بخلق طيب ولم يدخل في أي خلاف مع أحد نهائياً.

القبض علي المتهمين

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ علي السلاح المستخدم في الجريمة، فيما فرضت كردونا أمنيا حول مكان الجريمة لحين انتهاء التحقيقات فيها.