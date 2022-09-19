التحفظ على جثة شاب لقي مصرعه بطلق ناري داخل صيدلية في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، صباح اليوم الاثنين، بالتحفظ على جثمان شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالإسماعيلية، إثر إصابته بطلق ناري من سلاح خرطوش داخل صيدلية بمنطقة شارع الغابة، التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، فيما كلفت جهات التحقيق بسرعة ضبط المتهيمن بارتكاب الواقعة وضبط سلاح الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بانتداب الطب الشرعي لمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، لتشريح الجثمان، وكتابة تقرير الصفة التشريحية، وإثبات سبب الوفاة.

حاول الاختفاء في صيدلية

وكشفت مصادر أمنية عن وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه، ويدعى «يوسف.ش»، 19 سنة، وتطورت لوقوع مشاجرة في شوارع الإسماعيلية بين الطرفين في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وحاول المجني عليه الاختباء من المتهمين داخل إحدى الصيدليات في الشارع، إلا أن المتهمين لاحقوه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه من «فرد خرطوش» محلي الصنع، ما تسبب في إصابته بإصابة خطيرة.

نقل المجني عليه إلى المستشفي

ووصل المجني عليه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابا بطلق خرطوش في البطن والصدر، أُطلق من مسافة قريبة بحسب مصدر طبي في قسم الطوارئ، ما تسبب له في إصابة بالغة.

وقالت المصادر الطبية، إن الأطباء حاولو إجراء إنعاش قلبي ورؤوي له، إلا أنه توفى في الحال متأثراً بإصابته، وتم إيداعه مشرحة المستشفي.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لضبط المتهمين بعد تحديد هويتهم.