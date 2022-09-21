أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022 في مصر.. الدبابيس بـ 52 جنيها

اللحوم البيضاء واحدة من الأطعمة الضرورية التي تحرص السيدات على تجهيزها خلال فترة الدراسة لسهولة تحضيرها، والدواجن من الأكلات المحببة في نفوس المواطنين ويقبلون على تناولها بشكل دائم لذلك يبحث الجميع عن أسعار الدواجن.

واليوم الأربعاء 21 سبتمبر، استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها، وفق جولة أجرتها «الوطن» في عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

نقدم أسعار الدواجن البيضاء بجميع مشتقاتها، ليسجل سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا، وطبق الأوراك نحو 45 جنيهًا، وسعر كيلو الدواجن البيضاء الحية نحو 33 جنيهًا، ويصل سعر الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا، وسعر الدبابيس نحو 52 جنيهًا.

وفي المحلات التجارية الكبرى، اختلفت أسعار الدواجن البيضاء، ووصل سعر كيلو الفراخ نحو 37 جنيهًا، أما عن سعر الدواجن الساسو فوصل سعر الكيلو نحو 39 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيهًا، صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وسعر طبق البانيه بين 88 و110 جنيهات، وطبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، وطبق الكبدة الصافي نحو 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويستطيع أصحاب المزارع والمربين شراء الكتاكيت بأسعار:

الكتكوت الأبيض عمر يوم يصل نحو 6.25 جنيه.

الكتكوت فيومي يصل نحو 5 جنيهات.

الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه.

الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 5 جنيهات.

أسعار البط والرومي اليوم

وعن البط في المحلات التجارية، وصل سعر كيلو البط مذبوحًا ومعبأ ما بين 50 و60 جنيهًا، والبطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيها، البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا، وأخيرًا كيلو الأوراك من الرومي اليوم، تراوح بين 55 و65 جنيهًا، وسجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.