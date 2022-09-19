أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-9-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين استقرارًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، إذ لم تشهد اللحوم البيضاء أي ارتفاعات في الأسواق المحلية منذ مطلع الشهر الجاري، إلا أنَّ البعض يتخوف من أن تصعد قيمتها الشرائي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

واليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب الجولة جاءت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في الأسواق الشعبية لتسجل للكيلو كالآتي:

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا، الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا، الأجنحة نحو 28 جنيهًا، طبق الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، الدبابيس بسعر 52 جنيهًا، كيلو الفراخ البيضاء في المحلات التجارية نحو 37 جنيهًا للكيلو.

وجاء سعر كيلوجرام من الساسو نحو 39 جنيهًا، كيلوجرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا، صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، طبق البانيه يتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات، طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار البط الرومي اليوم

وفي المحلات التجارية جاءت سعر الكيلوجرام من البط مذبوح ومعبأ ما بين 50 و60 جنيهًا، والبطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا، وسعر الرومي سجل كيلو الأوراك منه اليوم، بين 55 و65 جنيهًا، سجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبشأن أسعار الكتاكيت فوصلت سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه، الكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات، الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، الكتكوت فيومي 5 جنيهات عمر يوم، الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.