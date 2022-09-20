أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في مصر.. البانيه بـ88 جنيها

يهتم الناس قبل أيام من بدء الدراسة، بأسعار مختلف السلع والمنتجات الغذائية لشرائها لأبنائهم وتحضيرها لهم، لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال الدراسة والمذاكرة، لذا تبحث فئات عريضة منهم عن أسعار الدواجن اليوم، التي سجلت استقرارًا ملحوظًا منذ عدة أيام.

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها الوطن في عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في الأسواق الشعبية كما يلي:

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا.

الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا.

ووصل سعر الأجنحة إلى نحو 28 جنيهًا.

طبق الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا.

وصل سعر الدبابيس إلى نحو 52 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحلات التجارية إلى نحو 37 جنيهًا للكيلو.

وجاء سعر كيلوجرام من الساسو نحو 39 جنيهًا.

كيلوجرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا.

صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر طبق البانيه بين 88 و110 جنيهات.

طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا.

طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار البط الرومي اليوم

وفي المحلات التجارية جاءت سعر الكيلوجرام من البط مذبوح ومعبأ ما بين 50 و60 جنيهًا.

البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهً.

البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك من الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا، سجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه

الكتكوت ساسو عمر يوم يصل إلى 5 جنيهات

الكتكوت الأبيض عمر يوم يصل إلى نحو 6.25 جنيه

الكتكوت فيومي يصل إلى نحو 5 جنيهات

الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.