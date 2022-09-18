أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-9-2022 في مصر

استقرت بشكل نسبي أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية اليوم الأحد، حيث حافظت على نفس قيمتها السعرية من مطلع شهر سبتمبر الجاري

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في الأسواق الشعبية لتسجل للكيلو كالآتي:

كيلو الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا

الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا

الأجنحة نحو 28 جنيهًا

طبق الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا

الدبابيس بسعر 52 جنيهًا

كيلو الفراخ البيضاء في المحلات التجارية نحو 37 جنيهًا للكيلو.

كيلو جرام من الساسو نحو 39 جنيهًا

كيلو جرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا

صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو

طبق البانيه يتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات

طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا

طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت البيضاء

وصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه

الكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات

الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه

الكتكوت فيومي 5 جنيهات عمر يوم

الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وجاءت سعر الكيلو جرام من البط مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية ما بين 50 و60 جنيهًا، والبطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما جاء سعر مشتقات سعر الرومي سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا، سجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.