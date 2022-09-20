نائب رئيس جامعة الأزهر: كليات الهندسة والعلوم لها مستقبل متميز

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الطلاب والتعليم، إن أبرز الكليات التي لها مستقبل متميز في سوق العمل هي كليات الهندسة والعلوم، لأن هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل بشكل كبير، وتواكب التطور التكنولوجي الكبير في العالم أجمع.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يجب على الطلاب البحث عن تخصصات نظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي والفلك والفيزياء، لأنها مرتبطة بوكالة الفضاء، وهناك تدريب لطلاب جامعة الأزهر وبعض الطلاب سافروا لروسيا في تلك التدريبات».

وأشار، إلى أن قسم الرياضيات مهم جدًا في سوق العمل، وبالرغم من ذلك إقبال الطلاب عليه ضعيف جدًا، مؤكدًا أن هناك برنامجًا تدريبيًا تنفذه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية بكليتي الهندسة والعلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة، بهدف التدريب العملي الميداني على علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية.

ولفت، إلى أن العلوم الحديثة كالطب والفلك والرياضيات، مهمة للغاية وموجودة بكليات جامعة الأزهر وليست غريبة عنها، لاسيما وأن جميع العلوم الحديثة كانت تدرس في أروقة الأزهر قديمًا قبل ألف عام من الآن، حيث كان الحسن بن الهيثم يدرس في الأزهر، ما يؤكد أن جامعة الأزهر كما هي ناجحة في الكليات العربية والشرعية فإنها ناجحة أيضا في الكليات العملية والتطبيقية.

الحد الأدنى للقبول بكلية هندسة

يذكر أن الحد الأدنى للقبول بكلية هندسة بنين وبنات القاهرة بجامعة الأزهر (591) درجة بنسبة 90.92%، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%، وكلية العلوم القاهرة تخصص عام (533) درجة بنسبة 82%.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية، وسوف يتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها، ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح، وسوف يتاح ذلك أيضًا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجاري، وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.