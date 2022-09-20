بعد حادث دمنهور.. تشغيل قطارات الإسكندرية من القاهرة حتى إيتاي البارود

أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات السكة الحديد على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والعكس حتى محطة إيتاي البارود، والعكس مع اعتبارها محطة انتهائية لقطارات الوجه البحري؛ لخروج عربتي قطار رقم 774 عن القضبان بمحطة دمنهور، ما أدى إلى توقف حركة القطارات على الوجه البحرى.

حادث قطار دمنهور لم يسفر عنه إصابات أو وفيات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ خروج العربات عن القضبان، لم يسفر عنه أي إصابات أو وفيات، لافتاً إلى أنّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد تخضع لأعمال الصيانات الدورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، موضحاً أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية.

حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها بعد قليل

وأضاف المصدر، أن خروج عربتي قطار ركاب عن القضبان في دمنهور، لم يسفر عنه أي خسائر بشرية، ولا توجد أي إصابات بين الركاب، مؤكداً أن حركة القطارات على خطوط بحري ستعود إلى طبيعتها بعد قليل، منوها بأنّ العمل جارٍ على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، للحد من حوادث القطارات.

يذكر أنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من شرطة السكة الحديد، يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولى من القطار القادم من مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد أثناء دخول القطار محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور.