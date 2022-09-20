القاهرة تطلق أول حملة للتوعية بأورام الرئة في روضة السيدة زينب

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد الأورام بجامعة القاهرة، أول حملة مكبرة للتوعية بصحة الجهاز التنفسي والكشف المبكر عن أورام الرئة، بمشروع روضة السيدة زينب، خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الجاري.

وشارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في إطلاق الحملة بحضور الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد معهد الأورام، وفريق طبي على أعلى مستوى.

وتهدف الحملة إلى التوعية الصحية لأهالي روضة السيدة والمناطق المجاورة والكشف على الرئة وإجراء أشعة مقطعية إذا لزم الأمر والتعافي من الإدمان والتوقف عن التدخين بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويتم توعية المواطنين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية.

وقال محمد عيد، مدير مشروع روضة السيدة زينب، إنّ المنطقة تشهد حملة مكبرة اليوم وعلى مدار 3 أيام بحضور محافظ القاهرة لتقديم خدمة الكشف الطبي على المواطنين وتلقي العلاج بالتعاون مع معهد الأورام، كما يتم تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على سلامتهم والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

من ناحية أخرى افتتح محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وكذلك توزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة.