جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه مصطفى محمد مصطفى، مأمور اللجنة الجمركية، في أحد الركاب.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر علي، مأمور الفحص، وسامح سيد عبده، رئيس القسم، فتلاحظ وجود عدد من علب الهواتف المحمولة.

14 هاتف محمول ماركة آيفون 14 بروماكس

وبالعرض على محمود محمد سعيد، مدير الحركة، كلَّف محمود محمد طلعت، مأمور الجمرك، تفتيش أمتعة الراكب فى حضور رأفت وهيب مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، فتبين وجود 14 هاتف محمول ماركة آيفون 14 بروماكس داخل الأمتعة الشخصية.

قرر أحمد عبد الهادي مدير الادارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك مطار القاهرة.