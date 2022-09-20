مواعيد وأسعار تذاكر 22 قطارا تنطلق من محطة أسوان إلى القاهرة

يبحث الكثيرون من أبناء أسوان، عن أسعار القطارات بأنواعها المختلفة «النوم، VIP، المكيف الأسباني، الروسي، المميز تحيا مصر»، حيث يتوجهون مباشرة من محطة سكة حديد أسوان إلى محطة رمسيس بالقاهرة، وبعدها يستقلون المواصلات المتنوعة للوصول إلى وجهتهم الساحلية.

وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها المتنوعة للقراء، مواعيد وأسعار 22 قطارا متنوعا، تتحرك من محطة أسوان وتصل إلى القاهرة.

أولاً: أسعار ومواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة

وعن أسعار قطارات النوم، يصل سعر السرير في الغرفة المزدوجة إلى 550 جنيها.

المواعيد:

الساعة 04.20 مساءً قطار 83 نوم إلى القاهرة.

الساعة 05.15 مساءً قطار 87 نوم إلى القاهرة.

ثانياً: أسعار ومواعيد قطارات الـVIP من أسوان إلى القاهرة

وعن أسعار القطارات الـVIP، تصل سعر التذكرة درجة أولى 306.8 جنيه، والدرجة الثانية التي تنطلق من محطة سكة حديد أسوان إلى القاهرة.

المواعيد:

الساعة 05.30 صباحا قطار رقم 981 VIP إلى القاهرة.

الساعة 03.15 مساءً قطار 2007 vip إلى القاهرة.

الساعة 04.00 مساءً قطار 2015 vip إلى القاهرة.

الساعة 06.10 مساءً قطار 2009 vip إلى القاهرة.

ثالثاً: القطارات المكيفة الأسباني

وعن أسعار قطارات المكيفة أسباني، تصل سعر الدرجة الأولى إلى 182 جنيها، أما الدرجة الثانية فتبلغ 130 جنيها.

المواعيد:

الساعة 05.15 صباحا قطار 2011 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 07.30 صباحا قطار رقم 983 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 2.30 مساءً قطار 2013 اسباني إلى القاهرة.

الساعة 05.00 مساءً قطار 1903 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 08.45 مساءً قطار 979 أسباني إلى القاهرة.

الساعة 09.05 مساءً قطار 89 أسباني إلى الإسكندرية.

الساعة 11.00 مساءً قطار 989 أسباني إلى القاهرة.

رابعاً: القطارات الروسي

يصل سعر القطار الروسي من أسوان للقاهرة 182 جنيها.

المواعيد:

الساعة 00.10 صباحاً قطار رقم 833 روسي إلى القاهرة.

الساعة 04.30 صباحا قطار 81 روسي إلى القاهرة .

الساعة 05.30 مساءً قطار 1015 روسي إلى القاهرة.

الساعة 06.30 مساءً قطار 187 روسي إلى القاهرة.

الساعة 07.20 مساءً قطار 1009 روسي إلى الإسكندرية.

الساعة 12.30 ظهرا قطار 163 روسي إلى القاهرة .

الساعة 01.50 ظهراً قطار 1013 روسي إلى القاهرة .

الساعة 11.20 مساءً قطار1011 روسي إلى القاهرة.

خامساً: القطار المميز «تحيا مصر»

يصل سعر القطار المميز «تحيا مصر» إلى 130 جنيها.

المواعيد:

الساعة 11.30 مساءً قطار 91 مميز «تحيا مصر» إلى القاهرة.