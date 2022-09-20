وزيرة الهجرة تلتقي رئيس «التأمين الاجتماعي» لتلبية مطالب المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث سبل تلبية احتياجات الجاليات المصرية المقيمة في الخارج فيما يخص التأمينات والمعاشات.

إطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف شرائح المصريين بالخارج

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي برئيس الهيئة والوفد المرافق له، وقالت إن الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، أمر يتصدر أولويات الوزارة.

ونقلت وزيرة الهجرة مقترحات وطلبات المصريين بالخارج إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تم طرحها خلال عدة لقاءات دورية، حيث تتمثل هذه المقترحات في إطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغبون في تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.

وأوضحت السفيرة أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية مع عدد من الدول التي تضم عددًا كبيرا من المصريين، داعية رئيس الهيئة إلى حضور اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، للرد على استفسارات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، والذي يعد أحد أهم محاور اهتمام المغتربين.

نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج مهتمين بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين لتأمينات في دول العمل حتى يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم.

من جانبه، أعرب اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي، وقدم لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

كما رحب رئيس الهيئة بالتعاون مع وزيرة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، وأضاف قائلا: «حدثت طفرة نوعية في الحد الأقصى من التأمينات بحد أدنى 1400 جنيه ويصل إلى 9400 جنيه شهريًا مع تحرك سنوي لهذه القيم وفقا لنصوص القانون الصادر بهذا الشأن، والذي استحدث نظامًا باسم المعاش المضاف، ويسمح بمضاعفة قيمة المعاش وفقا للاشتراكات والتي تبدأ من عشر سنوات، وهناك جهود تطوير وإصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين».

وأوضح أن هناك اتفاقيات تعاون ثنائي في مجال التأمينات مع بعض الدول مثل اليونان وقبرص وتونس والمغرب وغيرها من الدول، لافتًا إلى أن هناك حاجة للترويج لآليات التأمين والحصول على المعاشات للمصريين بالخارج المؤمن عليهم وبدأت الهيئة عقد لقاءات لتعريف الملحقين العماليين المزمع سفرهم لعدد من الدول في الفترة المقبلة لنقلها للعاملين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة للمصريين في الخارج، على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات والذي يضم باقة من الخدمات والمحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بنشر الموقع الرسمي والمتضمن كافة الإجراءات التأمينية والمتاحة في اللينك التالي:https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx