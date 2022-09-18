وزيرة الهجرة: نعمل على إنشاء شركة استثمار للمصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعكف على إنشاء شركة مصرية للاستثمار للمصريين بالخارج وتكون تحت اسمهم، بحيث تنشأ المزيد من الاستثمارات التي يستطيعون الاستفادة منها، وحفظ مدخراتهم بها، إضافة لإمكانية الشركة في الاستثمار بالمشروعات القومية الكبرى التي تقام في مصر من خلال أسهم ذات عوائد متميزة بالعملة الصعبة.

تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات

وأضافت «جندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «بدأنا في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم».

وأشارت إلى أن الرقابة المالية معنية بجزء من حزمة المحفزات والمشروعات التي يستثمرون بها بالتطبيق، ومن ضمن هذه المشروعات المجمعة التأمينية وهي وجود شركات للتأمين بشتى أشكاله للمصريين بالخارج، والرقابة المالية تعني بهذا المشروع، والذي سيكون ضمن المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج وستتوفر بالتطبيق.

استثمارات عقارية للمصريين بالخارج

وأوضحت أنها بحثت مع وزير الإسكان بتخصيص مجموعة من الاستثمارات العقارية، المصريين بالخارج مهتمين بأن يكون لهم موطأ قدم في الوطن سواء من خلال شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة أو غيرها من المشروعات الكبرى.