بالدرجات.. نتيجة تنسيق القبول بكليتي جامعة الأزهر في الخانكة «بنات فقط»

أعلنت جامعة الأزهر، تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية فرع الجامعة بالخانكة، في محافظة القليوبية لكليتي الدراسات الإسلامية والعربية والتربية الرياضية بنات، ومقرها مدينة الخانكة في محافظة القليوبية، بالنسبة للشعب المختلفة، ونظم الدراسة انتظام وانتساب.

«الوطن» تستعرض نتيجة تنسيق القبول بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية والتربية الرياضية بجامعة الأزهر، في الخانكة بمحافظة القليوبية بالدرجات، للشعب المختلفة ونظامي الانتظام والانتساب، ضمن خدمات تنسيق جامعة الأزهر 2022.

خريطة القبول في كليات جامعة الأزهر بنات في الخانكة بالقليوبية

كشفت نتيجة التنسيق التي أعلنتها جامعة الأزهر اليوم، عن الحد الأدنى للالتحاق بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية والتربية والرياضية بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، وفق المعلن رسميا كالتالي:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالخانكة بنات

شعبة أصول دين علمي 325 انتظام و354 انتساب.

وأدبي 317 انتظام و316 انتساب.

شعبة الشريعة الأسلامية علمي 325 انتظام و325 انتساب

أدبي 315 انتظام و317 انتساب

اللغة العربية علمي 325 انتظام و325 انتساب

أدبي 315 علمي و345 انتساب

وفي كلية التربية الرياضية بنات في الخانكة

367 علمي و331 أدبي لنظام الانتظام فقط حيث لا يوجد نظام انتساب بالكلية

كليات جامعة الأزهر في محافظة القليوبية

يذكر أن جامعة الأزهر، تضم كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والتربية الرياضية بنات بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، ضمن فروع الجامعة في مختلف المحافظات، إذ تعدان هاتين الكليتين، هما فقط ضمن فرع جامعة الأزهر في المحافظة، وتخدمان الطالبات من القليوبية والمحافظات المجاورة.