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نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط «بنات»

كتب:

حسن عبد النعيم
12:38 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
كلية البنات جامعة الأزهر فرع أسيوط- صورة أرشيفية

كلية البنات جامعة الأزهر فرع أسيوط- صورة أرشيفية

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2022-2023، للحاصلين علي الثانوية الأزهرية للعام الدراسي في مختلف فروع الجامعة.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط «بنات» كالتالي:

- كلية الطب تخصص عام 616 درجة.

- كلية الصيدلة بنات أسيوط تخصص عام 603 درجة.

- كلية التربية بنات أسيوط حد أدنى 501 انتظام علمي، و430 درجة انتظام أدبي.

- كلية التربية بنات قسم رياض الأطفال 416 درجة انتظام علمي، و460 درجة انتظام أدبي.

- كلية التربية بنات شعبة التربية الخاصة 488 درجة انتظام علمي، و497 درجة انتظام أدبي.

- كلية التجارة بنات 472 انتظام علمي و457 انتساب علمي، و425 انتظام أدبي و410 انتساب أدبي.

- كلية التجارة بنات لغة الانجليزية (مصروفات) حد أدنى 478 درجة انتظام علمي و365 درجة انتظام أدبي.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بأسيوط (مصروفات) حد أدنى 407 درجة انتظام علمي، و349 درجة انتظام أدبي.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفي كلية طب الأزهر أسيوط  حد أدنى 532 درجة.

- كلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية 333 علمي انتظام و369 علمي انتساب، و338 أدبي انتظام و322 أدبي انتساب.

- كلية البنات الإسلامية شعبة الشريعة الإسلامية 339 علمي انتظام و367 علمي انتساب، و371 أدبي انتظام و315 أدبي انتساب.

- كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة أصول الدين 325 درجة انتساب وانتظام علمي علوم، و352 أدبي انتظام و315 أدبي انتساب.

- كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون 453 درجة لعلمي انتظام و402 علمي انتساب، و459 أدبي انتظام و410 أدبي انتساب.

- كلية البنات الإسلامية قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع 378 درجة علمي انتظام و345 أدبي انتظام.

 

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