«هشام آمنة»: دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصندوق التنمية المحلية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي السادس، 4 دورات تدريبية يستفيد منها 139 متدرباً من جميع المحافظات.

تدريب كوادر الإدارة المحلية

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بسقارة مشيراً الى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها العمل، وزيادة قدرته على اكتشاف أفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة أفضل وإنجازها في أسرع وقت ممكن للمواطنين.

رفع مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية

وأوضح اللواء هشام آمنة أن دورة رفع مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية تتواكب مع جهود الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تساهم في تشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل ثابت لأبناء القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة لتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور الصندوق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف، موضحاً أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز سقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط.

وأوضح أهمية دورة استثمار العائد من التدريب وإعداد مدير تدريب محترف في قياس العائد من الاستثمار في العنصر البشري الناتج عن الدورات التدريبية والتطويرية والتي تعمق المعرفة وتحسن مهارات المديرين المهنيين في تطوير تقييمات فعالة للعائد على المتدربين، ووضع إطار ومستويات للتقييم، والأسباب التي تحول دون تنفيذ الاستفادة المتوقعة، مشيراً الى أن التدريب يساعد في توحيد معايير عمليات العمل، إضافة الى الاستخدام الجيد والآمن والاقتصادي للموارد المتاحة وأدواتها.

وكشف «آمنة»، أنه يتم تقييم أداء الموظفين الذين اجتازوا دورات بمركز سقارة في أماكن عملهم لقياس أثر التدريب في تطوير العمل، مع اختيار الواعدين منهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الجديدة التي تحتاج إليها الإدارة المحلية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بتخريج 65 متدرباً الذين أنهوا تدريبهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتخطيط الاستراتيجي، وشمل التدريب الإطار النظري والعملي لكل دورة، وتطوير المهارات والقدرات الفنيّة المرتبطة بهما بشكل وثيق.