«ياسين» يطور أسورة ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر: «عندي 14 سنة.. وباخد كورسات كتير»

قال الطالب ياسين علي، شاب طوّر أسورة ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر، إنه يبلغ من العمر 14 سنة، وهو أول مدرب صغير معتمد من مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة الإسكندرية، كما أنه مدرب معتمد في أكثر من جهة مثل منظمة الأليكس ومنظمة التربية والثقافة والعلوم والأسبوع العربي للبرمجة وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي.

شاب صغير وإنجازات كبيرة

وأضاف على خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه حصل على المركز الأول بالمنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا، كما حصل على منحة من الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد البحوث الإلكترونيات، كما حصل على المركز الأول في مسابق ieeeyesist 12 على مستوى الجمهورية وصعد للمنافسة على مستوى العالم لتمثيل مصر بالهند في سبتمبر المقبل.

وتابع شاب طوّر أسورة ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر: «بدأت مسيرتي بقصر ثقافة الأنفوشي، كان الحديث عن بدايات البرمجة، وتم ربط هذه الورش بالبحث العلمي وخطواته مواكبة لخطة مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاحتفال بيوم الشباب العالمي، وضرورة أن يتجه إلى هذا المجال لأنه يواكب سوق العمل حاليا».

بداية المسيرة

وأردف، أنه بدأ مسيرته في الثانية عشرة من عمره، حيث كانت ميوله للمجال العلمي: «كان ذلك في فترة كورونا، وكنت أحصل على كورسات أون لاين من مايكروسوفت وعملت على التعلم من خبرات الآخرين لاستخدام التكنولوجيا في الطريق الصحيح، وبناءً عليه حصلت على كورسات أكثر في اللغة الإنجليزية، وأصبح لديّ مهارات العرض التقديمي، وحصلت على ماجستير المهني المصغر من أكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي بوزارة الشباب والرياضة».

وأشار الطالب ياسين علي، شاب طوّر أسورة ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر، إلى أنه شارك في المسابقات، وأصبح يحصل على مراكز متقدمة، بسبب الإضافات الجديدة في ابتكاراته، وبخاصة أن سوق العمل يحتاج إلى التفكير الناقد.