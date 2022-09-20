كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي.. بينها «أصول الدين»
كتب:
سهيلة هاني
01:52 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
جامعة الأزهر - أرشيفية
يبحث عدد كبير من طلاب الأزهرالشريف على كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر تنسيق الكليات للعام الحالي للشعبتين بنين وبنات.
وأعلن اليوم الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق، وسرعان ما بدأ البحث عن كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك حتى يتسنى للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 60% الالتحاق بالكليات المناسبة لهم.
كليات أقل من 60% في الأزهر
ومن كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي التالي:
أدبي بنين:
كلية اللغات والترجمة تخصص عام (373) درجة بنسبة 59.21%.
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام (371) درجة بنسبة 58.89%.
معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374) درجة بنسبة 59.37%.
كلية اللغة العربية تخصص عام (348) درجة بنسبة 55.24%.
كليات علمي بنين أقل من 60%
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379) درجة بنسبة 58.31%.
كلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة 53.8%.
وللحصول على لينك نتيجة تنسيق البنين كاملة اضغط هنا.
للحصول على لينك نتيجة تنسيق الفتيات كاملة اضغط هنا.