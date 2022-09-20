كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي.. بينها «أصول الدين»

يبحث عدد كبير من طلاب الأزهرالشريف على كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر تنسيق الكليات للعام الحالي للشعبتين بنين وبنات.

وأعلن اليوم الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق، وسرعان ما بدأ البحث عن كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك حتى يتسنى للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 60% الالتحاق بالكليات المناسبة لهم.

كليات أقل من 60% في الأزهر

ومن كليات أقل من 60% في الأزهر للشعبتين العلمي والأدبي التالي:

أدبي بنين:

كلية اللغات والترجمة تخصص عام (373) درجة بنسبة 59.21%.

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام (371) درجة بنسبة 58.89%.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374) درجة بنسبة 59.37%.

كلية اللغة العربية تخصص عام (348) درجة بنسبة 55.24%.

كليات علمي بنين أقل من 60%

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379) درجة بنسبة 58.31%.

كلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة 53.8%.

وللحصول على لينك نتيجة تنسيق البنين كاملة اضغط هنا.

للحصول على لينك نتيجة تنسيق الفتيات كاملة اضغط هنا.