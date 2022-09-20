رئيس «شباب النواب» يطالب بضم مستشفى الحميات للتأمين الشامل ببورسعيد

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، بمناسبة اختيار القيادة السياسية له كوزيرا للصحة والسكان، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدة طلبات تخص المستشفيات والمراكز التابعة لمديرية الصحة ببورسعيد.

مطالب بضم «الحميات» لمنظومة التأمين الشامل

قدم الدكتور محمود حسين، خلال اللقاء، مذكرة لوزير الصحة والسكان، بشأن ضم مستشفى حميات بورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإدراجها ضمن الخطة الإنشائية الاستثمارية لوزارة الصحة، لإعادة بناءها وفقا لمواصفات الجودة الشاملة.

ويعتبر هذا المطلب، تجديدا لما تم تقديمه من النائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائبة سعاد المصري في الفصل التشريعي الأول.

وأكد حسين، أن مستشفى الحميات، هو المستشفى الوحيد بمحافظة بورسعيد، الذي يعمل كمستشفى كبد وأمراض معدية، ولا يوجد هذا التخصص في مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

مستشفى حميات بورسعيد

أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه كان لمستشفى الحميات دورا كبيرا في مواجهة جائحة كورونا، إذ كانت حائط الصد الأول من تحاليل وحالات دخول، وكانت المستشفى الوحيدة بالمحافظة التي قدمت خدمة صحية متميزة في هذا الشأن.

وأكدت المذكرة التي تقدم بها النائب، أنه لا توجد كوادر متخصصة للتعامل مع حالات الحميات في مستشفيات التأمين الصحي، مثل: التيتانوس والتيفويد والالتهاب الكبدي، مما قد يؤدي إلى عدم التعامل مع مثل هذه الحالات بالشكل الأمثل.

واقترح الدكتور محمود حسين، الاستعانة بمساحة المستشفى في إقامة قسم خاص بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، نظرًا لقلة عدد الأسرة المتاحة في مستشفيات التأمين لهذا التخصص.