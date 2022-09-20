استئناف حركة القطارات على خطوط الوجه البحري بعد رفع آثار حادث دمنهور

انتظمت، قبل قليل، حركة قطارات الوجه البحري بمحطة قطار دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد إزالة آثار حادث خروج العربة الأولى من قطار ركاب رقم «774» القادم من مسار «مرسى مطروح - القاهرة» عن مساره، دون وقوع إصابات بشرية.

سيارات لنقل ركاب القطار إلى المواقف

ووفرت الجهات المعنية، سيارات لنقل ركاب القطار إلى جميع مواقف الأقاليم والمحافظات، للتيسير عليهم.

كما أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا، أعلنت خلاله الاعتماد على محطة إيتاي البارود في ركوب القطارات، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

انتهاء أعمال الصيانة بالقطار

كما أشار البيان إلى إمكانية استرجاع الركاب ثمن التذاكر، مؤكدا عدم وقوع إصابات خلال الحادث، وانتهاء عمليات إصلاح القطار.