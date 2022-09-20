«السكة الحديد» تسمح باسترجاع قيمة التذاكر دون خصم بعد حادث قطار دمنهور

أعلنت الإذاعة الداخلية في محطة مصر برمسيس، إمكانية استرجاع تذاكر القطارات التابعة لخطوط الوجه البحري دون خصم بعد حادث قطار دمنهور، مشيرة إلى أنّ العمل جار لإعادة حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى، وجميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

إتاحة استرجاع التذاكر بعد حادث قطار دمنهور

وذكرت الإذاعة الداخلية بمحطة مصر برمسيس، قبل قليل، أنّها أتاحت استرجاع التذاكر من خلال منافذ المحطات المتجهة إلى الإسكندرية بسبب حادث قطار دمنهور، وجرى التنبيه على الركاب باعتبار محطة ايتاي البارود الأخيرة لقطارات الإسكندرية المتحركة من محطة مصر برمسيس والعكس، كما أكدت أنّ حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها بعد قليل.

حادث قطار دمنهور لم يسفر عن وفيات

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنّ حادث قطار دمنهور رقم 774 لم يسفر عنه وقوع أي وفيات، وجرى تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث، موضحا أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ التحويلة هي المتسببة في وقوع الحادثة.

حادث قطار دمنهور عطل حركة القطارات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ حادث قطار دمنهور عطّل حركة القطارات على بعض خطوط وجه بحري، والعمل جار لإعادة العربات التى خرجت عن القضبان إلى مسارها الصحيح، لعودة حركة القطارات مرة أخرى.