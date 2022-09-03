التطورات الصحية لمصابي حادث قطار فاقوس بالشرقية.. إجراء 4 عمليات جراحية

توجّه الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى فاقوس، وقام بتفقد الحالة الصحية لمصابي قطار فاقوس موجها بتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم، رافقه في الزيارة نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومدير المستشفى.

تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين

وأوضح الدكتور خالد فوزي، أن الفرق الطبية بالمستشفى قامت بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، إذ تم اليوم إجراء جراحة عالية الدقة لأحد المصابين، تعاني من كسور متعددة بالحوض، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بقسم العناية المركزة، كما تم إجراء عملية إصلاح كسر بالقدم لمريضة، وتقديم علاج تحفظي لمعالجة شرخ بعظام الحوض.

وتابع: «كما قام الفريق الطبي بقسم الجراحة بإجراء عملية استكشاف لأحد المصابين أسفر عن اسئصال للطحال، وعملية استكشاف أخرى لطفلة مصابة بجرح بالفص الأيمن من الكبد وتم تركيب درنقة، وتركيب أنبوب صدري لها نتيجة إصابتها باسترواح هوائي، هذا بالإضافة لإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة للمريض الذي تم تحويله لمستشفى الزقازيق العام أمس مصابا بارتشاح بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، وشرخ بعظمة لوح الكتف، حيث تم حجزه بقسم العناية المركزة تحت العلاج التحفظي».

«صحة الشرقية» تشكر جهود الفرق الطبية

وقدم القائم بأعمال وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى فاقوس المركزي، ومدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الفرق الطبية بالمستشفيات، وفريق الانتشار بمستشفى أبو حماد، على جهودهم المبذولة لخدمة ودعم مصابي الحادث.