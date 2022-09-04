بعد حادث قطار فاقوس.. «النقل» تحذر من إقامة المعابر العشوائية على القضبان

بدأت هيئة السكة الحديد، العمل على إغلاق جميع المعابر العشوائية المتواجدة على قضبان السكك الحديدية، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات، وللحد من حوادث القطارات، وذلك بعد حادثة قطار فاقوس بمحافظة الشرقية، والذي وقع الجمعة الماضية.

حادث قطار فاقوس سببه المعابر العشوائية

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، عن إغلاق ما يقرب من 4 آلاف و500 معبر عشوائي على خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن حادث قطار فاقوس بمحافظة الشرقية وقع أثناء مسير القطار رقم 175 ركاب (أبوكبير- الصالحية)، صباح الجمعة الماضية في المسافة ما بين فاقوس وأكياد بالكيلو 20800، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم 7945 وهج، تعبر من مكان غير شرعي رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 600/21 مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان غير المعد للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور، ما أدى إلى الاصطدام بها، وقوع إصابات ووفيات.

«النقل» تحذر من إقامة المعابر العشوائية على القضبان

وحذّرت وزارة النقل، المواطنين من إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد، مؤكدة أن حادث قطار فاقوس وقع نتيجة مرور أحد الميكروباصات من أحد المعابر العشوائية من على شريط السكك الحديدية، موضحة أن الهيئة بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات قامت بغلق هذا المعبر العشوائي المتواجد على القضبان بمنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية، أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3 أغسطس الماضي، إلا أن الأهالى وسائقي المركبات يرفعون الحواجز ويفتحون تلك المعابر غير القانونية مرة أخرى.

المعابر العشوائية خطر يهدد حياة المواطنين ومسير القطارات

وكانت السكة الحديد، قد أكدت أن إقامة المعابر العشوائية على القضبان يهدد حياة المواطنين وحركة مسير القطارات، مطالبة الأهالي بتنفيذ التعليمات بعدم إقامة أي معابر عشوائية، وعلى الجميع المرور من خلال المزلقانات الشرعية، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، موضحة أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطة تحديث وتطوير منظومتها الأسياسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.