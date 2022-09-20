«تضامن كفر الشيخ» تطلق مبادرة إنسانية جديدة تحت اسم «ارسم بسمة»

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة إنسانية جديدة تحت اسم «ارسم بسمة»، والتي تهدف إلى توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير القادرين من الأيتام بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

المبادرة تستهدف الأطفال غير القادرين والأيتام

ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من مبادرة «ارسم بسمة» هو رسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال توزيع شنط مدرسية على جميع الطلاب الأيتام غير القادرين، فضلاً عن تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، بالإضافة إلى حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

رعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، حيث يستطيع المواطن التبرع بـ300 جنيه لشراء شنطة مدرسة جديدة ومعها 12 كراسة و12 قلما وزمزمية مياه ومسطرة واستيكة وبعض الأدوات الهندسية.

يذكر أن جمعية الأورمان، نظمت مؤخرا احتفالية لتوزيع 200 شنطة مدرسية على 200 طالب من الأيتام وغير القادرين من قرى قراجة وكفر المنشي وإسحاقة والقنطرة البيضاء بمركز كفر الشيخ وقريتي النمر الشرقية والرغامة في مركز الرياض وقرى النوايجة والكشلة والبدالة في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.