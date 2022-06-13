لذوي الهمم.. 5 مستندات للحصول على كشك من جمعية الأورمان

سلمت جمعية الأورمان، 4 أكشاك لذوي الهمم، في محافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، جرى تجهيزهم بشكل كامل بكمية كبيرة من «الديب فريزر»، وبالتعاون مع الحي، جرى توصيل عداد الكهرباء لهم، إذ وصلت التكلفة المالية للكشك الواحد 28.500 جنيها.

يأتي ذلك في إطار التعاون المتواصل بين الجمعية والتضامن الاجتماعي، لتقديم كل الدعم إلى ذوي الهمم، وتوفير فرص معيشية، تضمن لهم الحياة الكريمة من خلال تأمين الدخل المالي الكافي، بشكل لائق وإنساني والرعاية الصحية.

ومن خلال التقرير التالي، تقدم «الوطن» الشروط الخاصة والمستندات والأوراق المطلوبة لحصول ذوي الهمم على كشك من جمعية الأورمان:

الأوراق المطلوبة للحصول على كشك

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- شهادة رسمية من القومسيون الطبي توضح درجة الإعاقة ونوعها.

- إیصالات كهرباء للوحدة السكنية لصاحب الطلب.

- صور من بطاقة الرقم القومي، موضح بها عنوان صاحب الطلب.

- ألا يقل سن مقدم الطلب عن سن 18عاما.

- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق لصاحب الطلب إن وجد.

- ألا يكون مقدم الطلب سوء كان مسن أو زوج أو زوجة، يعمل بإحدى الجهات الحكومية، أو حتى بالقطاع الخاص وبأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون مقدم الطلب يتقاضى معاش من أي جهة.

- ألا يكون مقدم الطلب من أصحاب الأملاك.

- ألا يكون مقدم الطلب يمتلك حيازة أو سيارة، أو توك توك، أو أي مركبة.

- ألا يكون مقدم الطلب، يدرس أحد أبنائه بالمدارس الخاصة أو للغات.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جمعية الأورمان تواصل تقديم دعمها لذوي الهمم في جميع المحافظات.

يأتي ذلك على قائمة أولويات العمل الخيري الذي تقدمه، لرفع المعاناة عنهم، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.