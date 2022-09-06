توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 23 قرية بكفر الشيخ

وزّعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مواد غذائية و920 كيلو لحوم على 460 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع المواد الغذائية على قرى كفر الشيخ

وشملت خطة التوزيع قرى «إسحاقة وقراجة وأبو طبل» بمركز كفر الشيخ، وقرى «الزعفران والقليعة والخاشعة والحندقوقة» بمركز الحامول، وقرية «الظوافرة» بمركز بلطيم، وقرية «الشهابية» بمركز البرلس، وقرية «الغنيمي» بمركز قلين، وقري «القصابي ومنشأة عباس وشمس الدين وأبو عوض» بمركز سيدي سالم، وقريتي «أبو زيادة والبياض» بمركز دسوق، وقرى «النشار والسالمية وسنديون» بمركز فوه، وقرى «برمبال، والفار، والعضمة» بمركز مطوبس، وقرية «إبشان» بمركز بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع مليون و200 ألف كيلو لحوم

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم جاء بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بدور التحالف الوطني في دعمه المميز للفئات الأكثر احتياجا، لافتا أنه سيتم توزيع نحو مليون و200 ألف كيلو من اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وأشار «شعبان»، إلى أن كل أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي مجانية 100%، منوهاً بأن أعمال التحالف متنوعة ما بين زواج يتيمات ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يضم أكبر 23 جمعية خيرية، والأورمان جزء من التحالف.