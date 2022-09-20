افتتاح وحدة القدم السكري في «طنطا التعليمي» لعلاج غير القادرين بالمجان

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، وحدة القدم السكري بالمستشفى التعليمي العالمي، بمشاركة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير.

وقال «ذكي» إنّ الجامعة تواصل عملها الدؤوب لدعم المبادرات الرئاسية، والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وفقاً لخطة استراتيجية تنتهجها الجامعة تهدف إلى تعزيز وتطوير تفاعلها مع المجتمع وتقديم دعم مجتمعي على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنّ الوحدة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى القدم السكري بجميع المحافظات، في ضوء مشاركة الجامعة بمبادرة «قدم صحيح» التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

الوحدة مجهزة بأحدث الامكانيات

من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، حرص الجامعة على تطوير المستشفيات الجامعية وتهيئتها للمشاركة في المبادرات الرئاسية على أكمل وجه، بهدف تحقيق التكامل في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوصول بالمستشفيات إلى مكانة متميزة، مشيرًا إلى أنّ الوحدة مجهزة بأحدث الامكانيات وكافة المستلزمات الطبية تحت إشراف نخبة من أساتذة الأوعية الدموية بالجامعة، لتوقيع الكشف على مرضى القدم السكري، وتقديم العلاج الملائم لحالتهم ومستلزمات التغيير على الجروح بالمجان، وتتولى متابعة الحالات للاطمئنان على استجابتهم للعلاج، بالإضافة إلى توعيتهم بكيفية تفادي الإصابة بالقدم السكري، والتعامل السليم معهم لتفادي المضاعفات أو الوصول إلى مرحلة البتر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى زمزم، أنّ مؤسسة صناع الخير، أطلقت المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم خدمات علاجية لمرضى القدم السكري غير القادرين، لحمايتهم من البتر وفق أحدث وأفضل البرامج عالمياً بالمجان، باستخدام تقنية الفضة الرباعية.

تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية

وأضح «زمزم» أنّ التعاون مع جامعة طنطا شمل تجهيز المؤسسة لغرفة تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى، وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لهم، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى، وطرق الحماية من بتر القدم، والتعامل الأمثل مع جروح القدم السكري.