افتتاح غرفة مبادرة «قدم صحيح» ببني سويف لعلاج مرضى السكري

افتتح، صباح اليوم، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، غرفة مبادرة «قدم صحيح» التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة بني سويف، تحت رعاية رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووفقا لبروتوكول تعاون بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لمرضي القدم السكري لحمايتهم من البتر.

منصور حسن يشيد بجهود صناع الخير

رافق رئيس الجامعة في الافتتاح، الدكتور محمود وافي مدير المبادرة في «صناع الخير»، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور منصور حسن، بجهود «صناع الخير» لدعم المرضي غير القادرين وتعاون المؤسسة مع مستشفيات جامعة بني سويف لتقديم خدمات طبية وعلاجية وتوعوية لمرضي القدم السكري وفق أحدث بروتوكولات العلاج في العالم.

كما أكد رئيس جامعة بني سويف علي أن افتتاح غرفه «قدم صحيح» بمستشفيات جامعة بني سويف، تمثل أهمية كبيره للنطاق الجغرافي الذي تقدم فيه مستشفيات جامعة بني سويف خدمتها الطبية، وأن الجامعة ترحب بكل تعاون جاد وبناء لصالح تقديم خدمات طبية ذات جودة لغير القادرين .

تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود وافي، مدير مبادرة «قدم صحيح» بصناع الخير، أن المبادرة تعمل في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستهدف تخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكرى غير القادرين بحمايتهم من بتر القدم من خلال تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بكل المستشفيات الجامعية علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة عبر معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين.

وذكر «وافي» أن المبادرة التي تم افتتاحها اليوم توفير العلاج الواقي لبتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى.

وأشار إلي أنه خلال الفترة الماضية تم التشغيل التجريبي لغرفة قدم صحيح بمستشفيات جامعة بني سويف، إذ استقبلت الغرفة ١٢٥ من المرضي قدمت لهم خدمات علاجية وتوعوية ذات جوده ونجحت في رفع معدلات الحماية لبتر القدم السكري بشكل ملحوظ، بحسب شهادة أطباء الأوعية الدموية بالجامعة المشرفين علي الغرفة.