حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات التي تتحمل المسؤولية خاصة العملية، فبسبب استقلاله يحاول دائما النجاح والوصول لأعلى المناصب من خلال العمل وتطوير ذاته، وكونه من الشخصيات التي تستمع للآخرين ولديه حكمة في طرح الحلول، يلجأ إليه الأصدقاء وزملاء العمل كثيرًا.

ولمواليد برج الدلو المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.