حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحوت من الأبراج المائية التي تُعرف بالموهوبة والحس العالي للإبداع، فأصحاب ذلك البرج يمتلكون عاطفة شديدة وقلوب طيبة، ويتعاطفون مع الآخرين، ودائمًا ما يقدم المساعدة والدعم سواء مادي أو معنوي حسب المتاح، كما أنه يتميز بالكرم الذي يصل إلى حد السخاء والرفاهية.

ولأصحاب برج الحوت المحبين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، إن حظك اليوم على الصعيد المهني، يمنحك الوضع الفلكي روحًا متسامحة ومتفهمة، ما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه بالنسبة لأصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، فاليوم القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

مشاهير برج الحوت

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الحوت، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.