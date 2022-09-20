حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الدلو مستقل بذاته، فهو شخصية اجتماعية يسعى لتقديم المساعدة لكل من يحتاج، فهو يتبنى الكثير من القضايا الإنسانية ويدافع عنها، خاصة إذا كان مؤمنًا بها، كما أنه يهتم بالمظهر الخارجي وبأناقته ما يزيد من ثقته النفسية.

ولأصحاب برج الدلو المحبين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ولمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك، واحترس من الأعداء المتخفيين.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي اليوم، يجب أن يتجنبوا العصبية والعناد في معاملاتهم، ويكونوا كتومين ولا يعلنوا أخبارهم وخططهم.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.