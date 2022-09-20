وزير النقل يتفقد «إينو ترانس» بألمانيا.. ويشارك في «قمة السكة الحديد»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى معرض السكك الحديدية «إينو ترانس» في ثاني أيام زيارته إلى ألمانيا، حيث تفقد عددا من الأجنحة، منها جناح شركة أوراسكوم المصرية المشاركة في المعرض، وأشاد بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات ومنها النقل، كما تفقد جناح شركة سيمنز الألمانية، كما يشارك في اجتماع قمة قادة السكك الحديدية بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية.

الوزير يعقد سلسلة اجتماعات في ألمانيا لتنفيذ مشروعات النقل في مصر

وعلى هامش المعرض، عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات وزارة النقل. بدأها بعقد اجتماع موسع مع رئيس شركة سيمنز، للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، وكذلك جناح شركة أوراسكوم المصرية.

اجتماعات مع شركات النقل

وعقد الوزير اجتماعات مع شركات بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرار هنشل قديم، وإجراء عمرة لـ41 جرارا سبق توريدها، إضافة إلى صيانة 141 جرارا.

كما عقد وزير النقل، اجتماعات مع شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد 7 قطارات نوم، إضافة إلى اجتماع مع شركات تاليس الإسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الإشارات بالسكك الحديد، وشركة كاف المتعاقد معها لتأهيل 23 قطارا بالخط الأول للمترو.