وزير النقل: هجمة شرسة من دول العالم للاستثمار بالموانئ المصرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك هجمة شرسة من كل دول العالم للاستثمار بالموانئ المصرية وليس شراءها، متابعا: «لا بيع للموانئ، ونبني موانينا وأرصفتنا بشركاتنا ومستشارينا وبأموالنا، لأنها كلها مواد وخامات موجودة في مصر، ونصمم وننشأ موانينا بيدينا».

4 شركات كبرى لتداول الحاويات

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمتلك 4 شركات كبرى في تداول الحاويات والبضاعة وهي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إضافة لشركات القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الطريق الدائري أصبح 7 حارات في كل اتجاه، وانتهت المرحلة الأولى من تطويره بالكامل، وجاري حاليا إنشاء محطات الأتوبيس الترددي، والمرحلة الثانية من التطوير للمسافة بين تقاطع من طريق الإسكندرية الزراعي مرورا بالوراق وكوبري الوراق والربط مع محور 26 يوليو وروض الفرج حتى طريق الواحات، والذي سيتم تطويره أيضا.

أول وسيلة مواصلات بدون سائق

وأوضح أن قرض المونوريل بالتقسيط المريح، وفترة السماح للتسديد 7 سنوات «4 سنوات إنشاء و3 سنوات ضمان»، على أن يتم السداد خلال 23 سنة، لافتا إلى أن المونوريل يعد أول وسيلة مواصلات في مصر بدون سائق، ويسير مثل السيارات بسرعة مرتفعة.

وتابع أن سرعة المونوريل من 80 لـ 120 كيلو في الساعة، وتكلفة الكيلو الواحد بثلث تكلفة مترو الأنفاق، حيث يبلغ الكيلو الواحد في مترو الأنفاق حوالي من 90 لـ100 مليون دولار بسبب سيره أسفل الأرض وتحويل المرافق المتعارضة في مساره مثل خطوط المياه والصرف والكهرباء، كما أنه لا يستطيع المناورة بزوايا حادة مثل المونوريل.

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية قريبًا، مؤكدا أن هناك شركة فرنسية عالمية تدير خط القطار الكهربائي السريع.