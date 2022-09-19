«النقل»: «سيمنز» تبدأ إنتاج قطارات مصر السريعة والإقليمية نوفمبر المقبل

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والوفد المرافق له مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، وهو المصنع المخصص لتصنيع القطارات السريعة والإقليمية لشبكة القطار الكهربائي السريع، وكان في استقباله مايكل بيتر رئيس سيمنز موبيليتي وجميع قيادات شركة.

الإنتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر بداية من شهر نوفمبر المقبل

بدأت الجولة بعقد اجتماع تعريفي عن المصنع وخطوط الإنتاج التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية، ثم تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج الخاصة بقطارات شبكة القطار الكهربائي السريع سواء القطارات السريعة أو الإقليمية، ووصلت جميع المواد الخام إلى المصنع ومن المخطط البدء في الإنتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر بداية من شهر نوفمبر المقبل.

أوضح كامل الوزير أن هذه الجولة التفقدية للمصنع وخطوط الإنتاج تُجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بناء على الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها خاصة أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، وأن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، ويربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وتغطي أنحاء الجمهورية.

كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، وتخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.