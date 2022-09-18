وزير النقل: البنك الممول لمشروع القطار الكهربائي أجرى 3 دراسات قبل تنفيذه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الهدف من مشروع إنشاء القطار الكهربائي الخفيف LRT هو ربط كل محاور مدينة نصر من خلال الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي ينتهي بمحطة عدلي منصور التبادلية، ومن خلال القطار الكهربائي يقصد الراكب المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العبور والعبور الجديدة والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة ومدينتي وبدر والعاشر من رمضان حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

طول القطار الكهربائي 100 كيلو

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن طول المسافة التي جرى افتتاحها للقطار الكهربائي 70 كيلومترا، وسيصل طوله بعد افتتاح مرحلة العاصمة الإدارية الجديدة في جنوب طريق السخنة أمام المدينة الرياضية العالمية وقلب العاشر من رمضان سيصل إلى 100 كيلومتر.

وأشار إلى أن المدن الجديدة لم يستكمل بها الإسكان بنسبة 100%، كما أن الجامعات في مدينة الشروق لم تفتح أبوابها للطلاب، إضافة إل أن العمل الحكومي والموظفين لم ينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن عدد ركاب القطار الكهربائي سيزيد مع دخول الطلاب للجامعات، وبدء العمل في العاصمة الإدارية، ووصول القطار الكهربائي لمدينة العاشر من رمضان، نافيا التفكير في إلغاء المشروع أو عدم جدواه اقتصاديا.

3 دراسات قبل تنفيذ المشروع

وأكد أن أي مشروع تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع بنوك دولية تعد له 3 دراسات قبل تنفيذه بواسطة البنك المُقرض الممول، وهذا ما تم مع مشروع القطار الكهربائي LRT، فأجرى البنك الصيني ممول المشروع دراسة فنية ودراسة أثر بيئي ودراسة الجدوى الاقتصادية.

ولفت إلى أنه من خلال ربط وسائل النقل الجماعية يتكامل القطار الكهربائي مع المونوريل في محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه سيتقاطع مع القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين»، وبالتالي سيزيد عدد ركاب القطار الكهربائي.

موعد دفع أول قسط

وأفاد بأن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT جرى تنفيذه بواسطة شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركة «أفيك» الصينية، ويجرى صيانته بواسطة هذه الشركة من خلال عناصر مصرية، وتديره وتشغله شركة فرنسية، وهي ذاتها التي تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق

وأوضح أن هناك فترة سماح من سداد أقساط قروض إنشاء القطار الكهربائي الخفيف طوال فترة التنفيذ البالغة 3 سنوات، إضافة لعامين ضمان، وبالتالي لن تسدد الأقساط لمدة 5 سنوات.

وتابع: «أقل فترة سداد عندنا 15 سنة، وشركة هيونداي روتم الكورية أعطتنا قرض بـ 15 سنة فترة سماح و30 سنة فترة سداد، وده يدل على الثقة بالاقتصاد المصري ودراسة الجدوى الاقتصادية، عاوز أطمن الناس وأهلنا فلوسكم في إيد أمينة ومتخطط ليكم كويس جدا وجاين نشتغل عشان نخدمكم».