«الهجرة»: محفزات كثيرة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بتعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، في احتواء المصريين العائدين من الخارج، لافتة إلى أنّه يتم تقديم محفزات كثيرة للمصريين بالخارج، لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر، تتصدر اهتمامات المصريين بالخارج في المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده مصر من طفرة في البنية التحتية وإطلاق عدد من مدن الجيل الرابع والتوسع في الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة لاجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، وفدًا من أعضاء نادي الروتاري في مصر، ضمّ: نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والمهندس عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، والدكتور شريف حلمي أديب، رئيس اللجنة القانونية للمنطقة الروتارية، وأمير وديد، رئيس نادي هليوبوليس النزهة، والدكتور مايكل نصيف، مساعد محافظ المنطقة الروتارية، لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي.

دعم المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

من ناحيتها، استعرضت السفيرة سها جندي، عددًا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، وبينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، ودور المصريين بالخارج في دعم المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى دور المركز المصري الألماني، الذراع التنفيذي للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى جهود المركز من تدريب وتوعية وإرشاد مهني للراغبين في الهجرة الآمنة، وتوفير فرص بالتعاون مع الشركاء الدوليين في العديد من المجالات الهندسية والحرفية والفنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنّ مصر تشهد طفرة حقيقية في العديد من المجالات، مشيرة إلى إمكانية التعريف بتلك المنجزات في فروع أندية الروتاري حول العالم، والتعريف بما تمتاز به مصر من بيئة جيدة للاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية ومناخ تسويقي جيد، في ظل عدد كبير من السكان، يمثل ميزة تنافسية في الوقت الراهن.

تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

من ناحيته، أشاد الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، بجهود وزارة الهجرة من تعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، والاهتمام بإشراك المصريين بالخارج في جهود التنمية وتقديم الخدمات الطبية، والإسهام في المشروعات القومية.

وتابع عبدالوهاب، أنّ أندية الروتاري تنتشر في معظم دول العالم وبينها مصر، حيث يوجد 125 نادي روتاري، تضم نحو 4500 عضو، موضحًا أنّ أندية الروتاري تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنّ أندية الروتاري حريصة على دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى إنشاء عدد من الملاعب والأندية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، معربًا عن استعداده للتعاون بشكل أوسع مع وزارة الهجرة لتنفيذ تدريبات وتوفير فرص للهجرة الآمنة وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل.