توريد 59 طنا من الأرز الشعير إلى مواقع التجميع بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جرى توريد 59.7 طن من الأرز الشعير إلى مواقع التجميع بالمحافظة، لافتًا إلى أن عدد مواقع تجميع المحصول وصل إلى 25 موقعًا، والمساحة المزروعة في المحافظة وصلت إلى 226 ألف فدان، مؤكدًا أن الشرقية من أهم الأقاليم المنتجة لمحصول الأرز الذي يصنف ضمن أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة كونه أحد أهم عناصر الغذاء لدى المصريين.

وأشار المحافظ إلى منع تصدير الأرز إلى الخارج، نظرًا لاحتياج الدولة البالغ له منوهًا بأهمية محصول الأرز، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية للأهمية القصوى في تحقيقه عائدًا اقتصاديًا على الدولة، فضلًا عن كونه من الزراعات الرائدة.

منع تصدير الأرز إلى الخارج

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في تخزين المحصول، موضحًا أن هناك عقوبات سيجري تطبيقها بشأن تنظيم الأرز وتداوله طبقا لقرار وزاري رقم 109 لسنه 2022 م وكيفية التعامل مع الأرز، وكذلك منع تصديره للخارج.

نقاوة الأرز لا تقل عن 94%

ووضعت المحافظة بعض القواعد لتجميع الأرز، وجب الالتزام بها من قبل الموردين، كأن تكون نقاوته لا تقل عن 94%، ونسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وخاليًا من الشوائب والحصى والرمال.