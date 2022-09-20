«جوتيريش» في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم سيواجه أزمة

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: «علينا أن نتجاوز أزمة الحبوب والأسمدة العالمية، ونعمل على رفع المعاناة عن الشعوب لضمان الاستقرار.

وأضاف «جوتيريش»، أن العالم سيواجه أزمة سلع ضخمة إن لم يستقر سوق الحبوب والأسمدة، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية التي نشهدها تحدد مصير الإنسانية والكوكب، قائلا: «نواجه أزمة عالمية كبيرة والشعوب تعاني كثيرا».