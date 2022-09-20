الأمم المتحدة تدين «القمع العنيف» لمحتجين إيرانيين على وفاة «مهسا أميني»

أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ«القمع العنيف» للمحتجين الداعمين للشابة مهسا أميني في إيران، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

احتجاجات على وفاة «مهسا» الإيرانية

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تشكيل لجنة تقصي حقائق إثر وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، فيما حذّرت صحيفة إيران الحكومية، من تحول القضية إلى توتر داخلي.

وتوفيت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعدما دخلت في غيبوبة بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي، ما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه ومناطق أخرى.