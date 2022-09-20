«تموين الدقهلية» تتسلم 312 طن أرز شعير.. «فلوس الفلاح» جاهزة خلال 48 ساعة

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن مزارعي المحافظة بدأوا في تسليم محصول الأرز الشعير للمديرية بناء على الكمية التي حددها القرار الوزاري بنسبة توريد المزارع طنًا واحدًا عن كل فدان أرز ، وحتى الآن تسلمت المديرية نحو 312 طن أرز شعير منذ بدء موسم الحصاد.

318 ألف طن أرز شعير مستهدف توريده من مزارعي الدقهلية

وأضاف «دايرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع مراكز المحافظة لديها مساحات مزروعة من الأرز، وتستهدف أن تتسلم المديرية وحدها حوالي 318 ألف طن من الأرز الشعير بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل وهو الموعد المحدد لنهاية موسم حصاد الأرز 2022، مؤكدًا أن مستحقات المزارعين يتم تسليمها خلال 48 ساعة فقط من التوريد وفقا للتوجيه الوزاري الصادر في هذا الشأن، والمحدد بـ 6600 جنيه سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 للأرز العريض.

بداية ونهاية موسم حصاد الأرز الشعير 2022

وبدأ موسم حصاد الأرز في 25 أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تستهدف وزارة التموين تأمين مخزونها من سلعة الأرز، وتوريد مليون ونصف المليون أرز شعير من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجه المديريات على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة التموينية على موسم حصاد الأرز، من أجل تسلم الكميات اللازم توريدها من المزارعين والمحددة بطن واحد عن كل فدان مزروع، منعا لتطبيق العقوبات المقررة على الممتنعين من المزارعين.