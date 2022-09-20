نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج.. بالدرجات

أعلن الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات الأزهر للعام الجامعي 2022-2023، من بينها تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج، التابعة لجامعة الأزهر.

أولا: كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» جامعة الأزهر:

شعبة اللغة العربية

تقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات بحد أدنى 325 درجة انتظام، و475 درجة انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 407 درجات انتظام، و342 درجة لشعبة أدبي.

شعبة الشريعة الإسلامية

وتستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 325 درجة انتظام و397 درجة انتساب لشعبة علمي، و415 درجة انتظام و364 درجة انتساب لشعبة أدبي.

شعبة أصول الدين

وتستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 349 درجة انتظام و325 درجة انتساب لشعبة علمي، و399 درجة انتظام و351 درجة انتساب لشعبة أدبي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في سوهاج

- تقديم ورقة الترشح التي تُعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

- 4 صور من شهادة الثانوية.

- شهادة ميلاد أصلية.

- 6 صور من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- 8 صور مقاس 4×6 يكتب عليها اسم الطالب.