وزير القوى العاملة يؤكد أهمية دور المنظمات النقابية في التنمية وزيادة الإنتاج

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات النقابية في المشاركة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج، كون النقابات العمالية شريك أساسي ضمن ثلاثية العمل التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أهمية التواصل والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الشركاء الاجتماعيين خاصة في القارة الأفريقية التي تتمتع بثروات طبيعية وبشرية كبيرة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء مع أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، وأمين الصندوق هشام رضوان، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من 21 دولة عربية.

الملفات الأفريقية

من جانبه ثمن «مزهود» جهود مصر في دعم القضايا والملفات الأفريقية والتي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، باعتبار أن مصر دولة رائدة وقائدة، وسياستها تهدف إلى استقرار وتنمية القارة السمراء.

وقدم الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية التهنئة لوزير القوى العاملة لتوليه الحقيبة الوزارية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أنقذ مصر من حقبة صعبة كانت ستنال منها.

أوضح أن مصر عادت من جديد إلى مكانتها وريادتها على مختلف الأصعدة، وتحقق الآن النمو والاستقرار الدائم لها، بعد أن نجحت في القضاء على الإرهاب الذي هدد كافة البلدان حول العالم.

ونوه بأن الهدف الرئيسي لتأسيس منظمة «الوحدة النقابية الأفريقية» داخل القارة هو التنسيق مع كافة الجهود الإفريقية النقابية، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال الأفارقة، ورفع مستوى الوعي لدى العمال من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشددا على أن مصر تشغل مواقع متقدمة في إدارة هذه المنظمة منذ تأسيسها حتى اليوم.

المشروعات القومية

بدوره قدم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على جهوده المستمرة في دعم التواصل مع كافة المنظمات ذات الشأن العمالي والأهداف المشتركة التي تتماشى مع سياسات الدولة المصرية، مؤكدا للضيف الأفريقي أن مصر قامت في الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المشروعات القومية في مختلف قطاعات العمل، وفرت العديد من فرص العمل، وتتجه الآن إلى تحقيق التنمية برغم كل التحديات العالمية التي يشهدها العالم أجمع.