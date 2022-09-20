ناجي الشهابي: دمج المخلى سبيلهم بعفو رئاسي رد قوي على المتربصين بالبلاد

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بإعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن قائمة جديدة من المتهمين في قضايا.

لجنة العفو الرئاسي تقوم بعمل رائع

وأعرب خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن إعجابه الشديد بأداء اللجنة، والذي يجعلنا لا نستطيع ملاحقة عملها الرائع الذي تقوم به وينتج عنه المزيد من قرارات العفو الرئاسي، قائلا: «دمج المفرج عنهم بقرار رئاسي رد قوي على المتربصين بالبلاد».

واستطرد المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، قائلا: «بحق نعيش فترة ذهبية من التسامح».

أشار إلى أن الدولة لم تكتف بالإفراج عنهم ولكنها تعمل الآن على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع في إجراءات غير مسبوقة، فأعادت العاملين منهم إلى عملهم والطلاب إلى مقاعد الدراسة والعلم والتحصيل وقامت بتشغيل العاطلين عن العمل.

دمج كل المفرج عنهم في المجتمع

وشدد ناجي الشهابي على أن توجيهات الرئيس السيسي بدمج كل المخلى سبيلهم في المجتمع وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يسجل في تاريخ الدولة المصرية ويلزمها بتنفيذه في السنوات المقبلة، ويؤكد أن الدولة لا تأخذ موقفا من أبنائها وأنها تفتح لهم ذراعيها وتخلق لهم مناخا رائعا يتمكنون فيه من خدمة بلادنا ويحول عن وقوعهم مرة أخرى في براثن أصحاب مخططات الشر المتربصة بالوطن والدولة المصرية.

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت قائمة جديدة للمفرج عنهم بقرار عفو رئاسي في قضايا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.